2023/04/13 | 16:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كتب ضياء الخاقاني باللهجة الدارجة..كنت متعجب على شي واحد...

ظهرت المقالة لماذا المسؤول في مأمن حين يسرق..



ثم تكشف سرقاته حين يستقيل من دون حساب أولاً على المسلة.

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