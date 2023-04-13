2023/04/13 | 16:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، الخميس، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خصص مبلغ 50 مليار دينار لإعادة إعمار سنجار، فيما أشارت إلى أن عودة النازحين من شمال العراق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يخصص 50 مليار دينار لإعادة إعمار سنجار المركز الخبري الوطني.

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