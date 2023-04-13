2023/04/13 | 16:22 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوك عدّ رئيس لجنة الخدمات النيابية محما خليل، اليوم الاربعاء، دمج قضاء سنجار وسهل نينوى بصندوق اعمار واحد “مخطط سياسي” لعرقلة إعمار سنجار وإبقائه على وضعه الحالي، مطالباً بتشكيل لجان رقابة برلمانية لمتابعة عمل صناديق الأعمار في المحافظات.وقال خليل وهو نائب ايزيدي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في نينوى لوكالة شفق نيوز …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محما خليل : دمج سنجار وسهل نينوى بصندوق اعمار واحد “مخطط سياسي”) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محما خليل : دمج سنجار وسهل نينوى بصندوق اعمار واحد “مخطط سياسي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).