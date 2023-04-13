السوداني يخصص 50 مليار دينار لاعمار قضاء سنجار

2023/04/13 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، الخميس، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خصص مبلغ 50 مليار دينار لإعادة إعمار سنجار، فيما أشارت إلى أن عودة النازحين من شمال العراق مسألة مرتبطة بإقليم كردستان وبإعادة تأهيل سنجار.

وقالت جابرو، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن "نحو أكثر من 40 ألف نازح متواجدين في مخيمات شمال العراق"، مبينة أن "باقي المحافظات لاتوجد فيها مخيمات باستثناء مركز التأهيل النفسي بمدينة الموصل وهو عبارة عن مرحلة انتقالية لأي نازح يعود من مخيم الهول يتم تأهيله في المركز استعداداً لعودته لمنطقته الأصلية".

وأوضحت، أن "الوزارة ليست معنية في مخيمات إقليم كردستان كإدارة، إلا إنها جهة داعمة، حيث تقوم بتعزيزهم بالمواد الإغاثية والمساعدات"، منوهة بأن "قرار عودة النازحين في شمال العراق من شأن إقليم كردستان ومرتبط ايضاً بإعادة تأهيل وإعمار سنجار ".

وأشارت إلى، أن "مخيمات النازحين في بزيبز عشوائية وهي نتائج السياسات الماضية، حيث تفاجأت الوزارة من وجود تجمعات العوائل النازحة، أما باقي المخيمات فجميعها في شمال العراق".

وأضافت، أن" رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خصص مبلغ 50 مليار دينار لإعادة إعمار سنجار وهي الخطوة الأولى لعودة النازحين".

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