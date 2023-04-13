مكونة من امرأتين ورجل.. القبض على عصابة مختصة بالسرقة في البصرة

2023/04/13 | 16:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت شرطة محافظة البصرة، اليوم الخميس، عن القاء القبض على عصابة مكونة من امرأتين ورجل مختصة بالسرقة في أسواق المدينة.

وقالت شرطة المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "القت مفارز مركز شرطة الامام علي (ع ) القبض على ثلاثة متهمين متخصصين بسرقة المواطنين مستغلين توافد العوائل البصرية على الاسواق والمحال التجارية لغرض التبضع وشراء الملابس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

وأضافت: "العصابة مكونة من امرأتين ورجل يقومون بسرقة الملابس والهواتف النقالة من المواطنين".

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