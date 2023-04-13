شبكة إسرائيلية: امين عام الجهاد الإسلامية في بغداد لــ

2023/04/13 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشفت شبكة أي 24 الإسرائيلية اليوم الخميس، عن الهدف من زيارة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامية الفلسطينية زياد النخالة الى بغداد، معلنة نيته عقد مقابلة الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ومجموعة من المسؤولين العراقيين حول "دعم المقاومة الفلسطينية".

وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت (بغداد نيوز)، ان النخالة سيشارك أيضا في يوم القدس العالمي المتوقع غدا الجمعة من خلال خطاب رسمي للشارع العراقي، مشيرة الى وجود ما قالت انها "مباحثات" لاستحصال دعم من الحكومة العراقية الى المقاومة الفلسطينية بشكل مباشر، من خلال استثمار ردود الفعل على الخطاب.

يشار الى ان الزيارة تاتي بالتزامن مع ارتفاع التوتر في مدينة القدس بعد صدامات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي حاولت اقتحام الموقع المقدس، الامر الذي أوقع اعمال عنف لاحقة شملت اطلاقا للصواريخ وعمليات قصف متبادل بحسب الشبكة.

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