2023/04/13 | 16:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك الكثير من الطرق لاستخدام روبوت المحادثة "تشات جي بي تي" على أجهزة آبل، سواء من خلال تطبيقات مخصصة أو عبر موقع الويب، لكن خبيرا في مجال الالكترونيات اكتشف طريقة جديدة وسهلة للغاية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تشغل "ChatGPT" على الآيفون من دون تطبيقات؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تشغل "ChatGPT" على الآيفون من دون تطبيقات؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).