توفي بعد تركه عاريًا في زنزانة منعزلة.. أسرة سجين مريض نفسيًا تقاضي السلطات الأمريكية

2023/04/13 | 17:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم رفع دعوى قضائية ضد سجن مقاطعة جاكسون في ولاية إنديانا الأمريكية، من قبل أسرة جوشوا ماكليمور الذي اعتقل في سن الـ29 عامًا بسبب شده شعر ممرضة أثناء تلقيه العلاج في منشأة طبية.

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