رسمياً.. بايرن ميونخ يعلن عقوبة ماني

2023/04/13 | 17:40 - المصدر: بغداد اليوم

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عاقب بايرن ميونخ نجمه السنغالي ساديو ماني، بعد التقارير التي ذكرت دخوله في شجار مع ليروي ساني، زميله في الفريق البافاري، عقب الخسارة (3-0) أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، أول أمس الثلاثاء.

وكان ماني، قد لكم زميله ليروي ساني في وجهه، بعد نقاش محتدم بين اللاعبين، حسبما ذكرت العديد من التقارير الصحفية الألمانية.

وأصدر بايرن ميونخ بيانا مقتضبا عبر موقعه الإلكتروني، قال فيه: "لن يكون ساديو ماني (31 عاما)، ضمن قائمة بايرن ميونخ في مباراة يوم السبت على أرضه ضد هوفنهايم.



جاء ذلك بسبب سوء تصرفه بعد مباراة بايرن في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.



كما سيتم تغريمه أيضا".

ويكافح ماني للعودة إلى أفضل مستوياته، منذ انتقاله إلى بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من ليفربول، علما بأن غاب لفترة من الوقت بسبب الإصابة.

وشارك ماني في الشوط الثاني من الخسارة أمام مانشستر سيتي، فيما خاض ساني اللقاء كأساسي أمام فريقه السابق.





من جانبها ذكرت محطة "سبورت 1"، اليوم الخميس، أنه بعد اجتماع جرى مساء أمس الأربعاء بين أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن، وحسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي، تقرر ألا ينهي بايرن عقد ماني، الذي يسري حتى عام 2025.

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