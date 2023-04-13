العامري يؤكد دعم العراق الى لبنان وتجاوز أزماته

2023/04/13 | 17:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، دعم العراق الى لبنان وتجاوز أزماته.

وذكر بيان لمكتبه تلقته (بغداد اليوم) ان العامري "استقبل نائب مدير الأمن العام اللبناني العميد حسن الشقير ، وبحثا تطورات الاوضاع في لبنان وكيفية تجاوزها".

وأكد العامري وفقاً للبيان "على دعم العراق للبنان والوقوف الى جانبه لتجاوز الأزمات".

‏من جانبه عبر الشقير عن "شكره للحكومة العراقية، ومواقفها الداعمة للبنان في مختلف الظروف".

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