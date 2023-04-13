بايرن ميونخ يعلن عقوبة ماني بعد لكمه لزميله ساني

2023/04/13 | 17:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر نادي بايرن ميونيخ الألماني، الخميس، إيقاف نجمه السنغالي ساديو ماني بشكل مؤقت، على خلفية حادثة الاعتداء على زميله في الفريق ليروي ساني.

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