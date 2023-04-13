النرويج تعلن طرد موظفين من السفارة الروسية لأنهم

2023/04/13 | 17:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، الخميس، طرد أكثر من 10 موظفين بالسفارة الروسية في أوسلو، قالت إنهم "يعملون كعملاء للاستخبارات الروسية".

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