العامري يؤكد على دعم العراق للبنان والوقوف الى جانبها لتجاوز الأزمات

2023/04/13 | 18:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العامري يستقبل نائب مدير الامن العام اللبناني العميد حسن الشقير ‏وتم بحث تطورات الاوضاع في لبنان وكيفية تجاوزها، فيما اكد العامري على دعم العراق للبنان والوقوف الى جانبها لتجاوز الأزمات ‏من جانبه،عبر”الشقير” عن شكره للحكومة العراقية، ومواقفها الداعمة للبنان في مختلف الظروف.

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