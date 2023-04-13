2023/04/13 | 18:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الخميس، إذ عززت بيانات التضخم الأميركي الذي جاء أقل من المتوقع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفدرالي قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الذهب يرتفع مع زيادة الرهانات على وقف رفع الفائدة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يرتفع مع زيادة الرهانات على وقف رفع الفائدة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يرتفع مع زيادة الرهانات على وقف رفع الفائدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).