2023/04/13 | 18:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمقتل ضابط في جهاز الامن الوطني اثناء عودته الى منزلهُ في ذي قار.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/،”اندلع نزاع عشائري في ناحية الاصلاح الواقعة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل ضابط اثناء عودته الى منزلهُ في ذي قار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ضابط اثناء عودته الى منزلهُ في ذي قار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ضابط اثناء عودته الى منزلهُ في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).