مدير المرور العام الجديد يباشر مهام عمله

2023/04/13 | 18:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشر مدير المرور العام اللواء محمد التميمي ، اليوم الخميس، مهام عمله.

وقالت المديرية في بيان “التقى مدير المرور العام المحترم اللواء الحقوقي محمد التميمي مباشرة وبعد استلامه المنصب حسب ما جاء بموافقة رئيس مجلس الوزراء بمدراء الأقسام والشعب التابعة لمقر مديرية المرور العامة”.

واشاد التميمي بحسب البيان بعمل مدير المرور العام السابق على ما قدمه خلال فترة عمله في المديرية”، موجهابأن يكون العمل بروح الفريق الواحد لتقديم الخدمة الأفضل للمواطن العراقي الكريم واستخدام التكنولوجيا والطرق الحديثة في العمل المروري”.

واشاد بعمل رجال المرور الذين يعملون بتنظيم حركة السير والمرور في اصعب الظروف الأمنية والمناخيه واستهل حديثه بأن يكون معيار العمل الخبرة والنزاهة والمهنية

ومن جانب اخر اوعز ‏بالإستمرار باستقبال المواطنين وسماع آرائهم واستفساراتهم وأسئلتهم وشكاوىهم وحلها وفقا الضوابط والقوانين المرورية.

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