المالية النيابية ترجح موعد القراءة الثانية لقانون الموازنة

2023/04/13 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

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رجحت اللجنة المالية النيابية أن تتم القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية في مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وكان مجلس النواب، انهى في جلسته المنعقدة في 6 نيسان الجاري القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 و2024 و2025.

وبلغت قيمة كل موازنة قرابة 200 تريليون دينار (151 مليار دولار)، وهي الأعلى في تاريخ البلد.

ورجّح نواب أن يتم تمرير الموازنة المالية للعام الحالي 2023، منتصف الشهر المقبل، مؤكدين أن البرلمان سيجري تعديلات على فقرات وأبواب عديدة في الموازنة قبل التصويت عليها.

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