التجارة تتوقع حصاداً وفيراً للحنطة واكتفاءً ذاتياً من الطحين

2023/04/13 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقعت وزارة التجارة، حصاداً وفيراً من الحنطة للموسم الحالي.

وذكر بيان لها تلقته (بغداد اليوم)، ان "الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة، ناقشت الأمور الادارية والتنظيمية التي تخص مجال عملها وأهمها الخطط التسويقية وآلية الانتاج والتوزيع للمرحلة القادمة".

ونقل البيان عن مدير عام الشركة خالد اسماعيل النداوي "تم عقد اجتماع مشترك لهيئة المديرين ولجنة الخطة لمناقشة الموقف التسويقي العام حيث شارفت اغلب المطاحن على الانتهاء من انتاج مخصصها من طحين الحصة الثانية والاستعداد لعملية التعفير والتنظيف قبل المباشرة بانتاج الحصة الثالثة".

وأضاف أنه "تم توجيه قسم السيطرة النوعية في الشركة بالاشراف على عملية تعفير المطاحن الحكومية والاهلية" مؤكداً انه "تم استعراض الموقف التسويقي لمادة الحنطة في ضوء المعطيات التي تشير الى ان وفرة الانتاج المحلي هذا العام، مما يسهم ذلك في انجاح الخطة الإنتاجية لمادة الطحين، فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي والتجهيز وفق المواعيد المحددة للتوزيع".

وعلى صعيد متصل أشار النداوي إلى أن الاجتماع ناقش كذلك خطة الوزارة بتجهيز بعض المناطق والمجمعات السكنية التي لاتستخدم الخبازة المنزلية في بغداد بالصمون أو الخبز بدلاً من الطحين وفقاً لدراسة اقتصادية اعدتها الشركة على أن تعمم هذه التجربة بعد تطبيقها وفي حال نجاحها على بقية المحافظات .

وأوضح أن "آلية التجهيز وفق هذه الخطة ستعتمد على بطاقات الكترونية تحدد من خلالها الكميات المخصصة لكل فرد".

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