هل نشهد نهاية لحرب اليمن وما احتمالات انهيار الاتفاق السعودي-الإيراني؟

2023/04/13 | 18:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقابلة أجراها مع شبكة CNN حاورته فيها الزميلة، بيكي أنديرسون، تحدث رئيس تحرير صحيفة "عرب نيوز" ، فيصل عباس عن فرص نجاح الاتفاق السعودي الإيراني، وعن مآلات الحرب في اليمن، قائلًا إننا نشهد بدايات نهاية الحرب في اليمن، مضيفًا أن "السيناريو الأكثر تفاؤلاً الذي تحدثنا عنه في وقت سابق، هو أن نستيقظ يومًا ما ونجد أنه تم حل جميع هذه المشكلات وأن إيران قررت الانسحاب."

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