ذي قار.. مقتل ضابط واصابة 4 اخرين بنزاع عشائري

2023/04/13 | 18:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل ضابط في جهاز الامن الوطني واصابة 4 آخرين بنزاع عشائري في ذي قار.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "نزاعا عشائريا في ناحية الاصلاح الواقعة في محافظة ذي قار اودى بحياة ضابط في جهاز الامن الوطني واصابة 4 آخرين بجروح خطرة".وأضاف، أن " الضابط قتل اثناء عودته الى منزلهُ".

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