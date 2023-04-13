سفارة الولايات المتحدة في السودان تصدر بيانا حول الأحداث الجارية

2023/04/13 | 18:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت سفارة الولايات المتحدة في السدوان، الخميس، المواطنين الأميركيين، من خطر التواجد في مدينة الكريمة شمالي البلاد بسبب التواجد العسكري المكثف هناك، وفق بيان.

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