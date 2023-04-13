متهمون يقومون بجباية مبالغ مالية بصورة غير قانونية في بغداد وصلاح الدين

2023/04/13 | 18:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الإيقاع بـ 11 متهماً يقومون بجباية...

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