2023/04/13 | 19:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التجارة، أن تجربة تجهيز

المواطنين بالصمون بدلا عن الطحين في

المناطق هي تجربة اختيارية وليس

اجبارية والهدف منها استفادة المواطنين

اللذين لم يستلموا مادة الطحين لأسباب

تتعلق بالوكيل او بالمنط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصمون بديلاً عن الطحين.. التجارة تطرح تجربة اختيارية في بعض المناطق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصمون بديلاً عن الطحين.. التجارة تطرح تجربة اختيارية في بعض المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).