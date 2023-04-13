المالية النيابية: استضافة وزراء الأسبوع المقبل وملاحظات على تخصيصات المحافظات

2023/04/13 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن عزمها استضافة وزراء الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون الموازنة المالية.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح صحفي، إن "المناقشات مستمرة ما بين اللجان البرلمانية المختصة بشأن قانون الموازنة، وستكون هناك استضافات خلال الأسبوع المقبل لعدد من الوزراء، من أجل مناقشة التخصيصات المالية وغيرها من القضايا المتعلقة بالموازنة".

وبيّن الكاظمي، أن "هناك ملاحظات على التخصيصات المالية للمحافظات، مقارنة مع تخصيصات بعض الوزارات، وهناك حوارات بخصوص استحداث درجات وظيفية لأصحاب العقود وعدد من الوزارات وحسم هذا الملف بشكل نهائي، خصوصا أن الموازنة سوف تتضمن إطلاق درجات الحذف والاستحداث للوزارات ضمن الموازنة التشغيلية".

وكانت اللجنة المالية النيابية رجحت أن تتم القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية في مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وبلغت قيمة كل موازنة قرابة 200 تريليون دينار (151 مليار دولار)، وهي الأعلى في تاريخ البلد.

ورجّح نواب أن يتم تمرير الموازنة المالية للعام الحالي 2023، منتصف الشهر المقبل، مؤكدين أن البرلمان سيجري تعديلات على فقرات وأبواب عديدة في الموازنة قبل التصويت عليها.

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