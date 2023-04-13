2023/04/13 | 19:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأغلقت أسواق بغداد على سعر صرف بلغ 144,500 دينار عراقي لكل 100 دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسواق بغداد وأربيل تغلق على انخفاض في اسعار الدولار) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسواق بغداد وأربيل تغلق على انخفاض في اسعار الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).