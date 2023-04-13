رسميا.. النصر السعودي يقيل مدربه

2023/04/13 | 19:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت إدارة نادي النصر السعودي، الخميس، إقالة مدرب الفريق الأول الفرنسي رودي جارسيا بعد أنباء عن خلافات بينه وبين لاعبيه في غرفة المللابس.

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