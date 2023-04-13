2023/04/13 | 19:37 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابع برنامج "شبكات" (2023/4/13) عددا من المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي كان من بينها: قطع رأس جندي بأوكرانيا، وابل من الرصاص في العراق، نتيجة فحص حمل إيجابية لأردني، اصطياد بقرة بحر في مصر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبكات – قطع رأس جندي أوكراني ووابل رصاص بالعراق) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شبكات – قطع رأس جندي أوكراني ووابل رصاص بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).