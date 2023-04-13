“ماكرون يلعق مؤخرة الصين”.. باريس ترد على هجوم حاد لترامب

2023/04/13 | 19:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / في هجوم حاد قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “يلعق مؤخرة الصين”، وذلك على خلفية زيارة ماكرون إلى بكين وتصريحاته عن العلاقة بواشنطن.وهاجم ترامب في حوار صحفي الرئيس الفرنسي ووصف تصريحاته بعد زيارته إلى بكين، بأنها تملق، واستخدم ترامب عبارات حادة حيث قال إن ماكرون “بصدد لعق […]

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باريس ترد على هجوم حاد لترامب أولاً على ايرث نيوز.

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