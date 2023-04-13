2023/04/13 | 19:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CcpFNHJYJgs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي يرد على ادارة المطعم و #قحطان_عدنان | #بمختلف_الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي يرد على ادارة المطعم و #قحطان_عدنان | #بمختلف_الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).