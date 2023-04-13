حزب بارزاني يفقد حصان طروادة في ديالى.. بانتظار الضربة القاسية

2023/04/13 | 19:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد السياسي المستقل احمد زنكنه ، الخميس، بان الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسود بارزاني فقد الكثير من اوراقه في خانقين بديالى، مبينا ان الحزب بانتظار فقدان اهم معاقله.

وقال زنكنه في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” حزب بارزاني لم يعد فعالا في مشهد السياسي لقضاء خانقين و4 مدن تابعة له ضمن حدود ديالى والازمة الاقتصادية والمالية كلها عوامل ضاغطة على شعبيته”.

واضاف،ان” حظوظ الحزب في انتخابات مجالس المحافظات ضمن حدود ديالى نهاية 2023 تنحسر بشكل كبير وربما يفقد اي وجود له في ظل تنافس شديد من قبل حزب الطالباني”.

واشار الى ان” عدم تمثيل حزب البرزاني في مجلس ديالى المقبل وارد جدا وسيكون ضربة قاسية له تعكس تداعيات اخطاءه استمرت لسنوات”.

وتشكل خانقين نقطة صراع سياسي مهمة للاحزاب والقوى الكردستانية وربما تكون حلقة مهمة في انتخابات 2023″.

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