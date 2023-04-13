2023/04/13 | 19:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيئة الجمارك، الخميس، إحباط تهريب 420 بطاقة مالية عبر مطار بغداد الدولي.

وقالت الهيئة في بيان، إن مسافراً يروم مغادرة البلد عبر مركز كمرك مطار بغداد الدولي ضبط وبحوزته (٤٢٠) بطاقة فيزا كارت”.

وأضافت “تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المسافر واستناداً لقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل”.

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