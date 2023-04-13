2023/04/13 | 19:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، إحباط محاولة تهريب 420 بطاقة فيزا كارد بحوزة مسافر في مركز كمرك مطار بغداد الدولي.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/أنه” تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط محاولة تهريب 420 بطاقة الكترونية بمطار بغداد المركز الخبري الوطني.

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