2023/04/13 | 19:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قرر نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الخميس، إيقاف نجمه السنغالي ساديو ماني بشكل مؤقت، على خلفية حادثة الاعتداء على زميله في الفريق ليروي ساني.وقال النادي في بيان إن ماني لن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايرن ميونيخ يوقف ساديو ماني بعد “لكمة” وجهها لزميله المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايرن ميونيخ يوقف ساديو ماني بعد “لكمة” وجهها لزميله) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايرن ميونيخ يوقف ساديو ماني بعد “لكمة” وجهها لزميله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).