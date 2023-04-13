2023/04/13 | 20:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، إن ما تشهده إسرائيل حاليًا هو "ممارسة الديمقراطية" تعقيبًا على أزمة إصلاح القضاء التي تشهدها بلاده، وأضاف بينيت أن الحكومة التي قادها "كانت واحدة من أكثر الحكومات فاعلية في تاريخ إسرائيل".جاء ذلك خلال مقابلة حصرية أجراها مع شبكة CNN حاورته فيها الزميلة، بيكي أنديرسون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفتالي بينيت لـCNN: ما تشهده إسرائيل ممارسة فعلية للديمقراطية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفتالي بينيت لـCNN: ما تشهده إسرائيل ممارسة فعلية للديمقراطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).