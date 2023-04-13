2023/04/13 | 20:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vn0S3U4zAHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مكتب رئيس الوزراء يعلن استحداث بلديات لأربع مدن جديدة في العراق وملفات اخرى في النشرة الرئيسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مكتب رئيس الوزراء يعلن استحداث بلديات لأربع مدن جديدة في العراق وملفات اخرى في النشرة الرئيسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).