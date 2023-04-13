2023/04/13 | 20:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا المرض خطير جداً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق جديد من الصحة العراقية بخصوص "الحمى النزفية") نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق جديد من الصحة العراقية بخصوص "الحمى النزفية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).