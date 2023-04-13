2023/04/13 | 20:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6VkEfuCu1Cg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصادر تكشف عن موعد عودة مقتدى الصدر للساحة السياسية | اخبار الثامنة 2023/4/13) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصادر تكشف عن موعد عودة مقتدى الصدر للساحة السياسية | اخبار الثامنة 2023/4/13) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).