2023/04/13 | 20:27 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقابة أطباء الأسنان العراقية لـRT: أشخاص أجانب ينتحلون صفة طبيب أسنان في مراكز وهمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/13 | 20:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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