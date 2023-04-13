2023/04/13 | 20:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كتبت زينب الساعدي..الى هيئة النزاهة الاتحادية عن أي نزاهة تتحدثون!!!...

ظهرت المقالة لماذا انقلبت النزاهة الاتحادية عن قرار دعم كيانها بالدرجات الوظيفية؟ أولاً على المسلة.

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