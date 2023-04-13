تساقط ثلوج في حاج عمران بأربيل

2023/04/13 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كُردستان

أعلن مكتب الأرصاد الجوية في إقليم كردستان، اليوم الخميس، عن تساقط الثلوج والامطار في جبال محافظة أربيل بشكل كثيف وواسع.

وقالت السلطات في بيان لها، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الثلوج في منطقة حاج عمران تتساقط الآن، ودرجة الحرارة ستنخفض إلى 8 درجات مئوية".

وشهدت منطقة حاج عمران التابعة لمحافظة أربيل، مساء اليوم، تساقط الثلوج بكميات كبيرة.

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