هل تتأثر رواتب الموظفين في 2023 بـ

2023/04/13 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس، بشأن المخاوف حول رواتب الموظفين والمتقاعدين بسبب العجز المالي الكبير في قانون الموازنة.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "رواتب كافة الموظفين والمتقاعدين مؤمنة وبشكل كامل خلال سنة 2023، والعجز المالي في قانون الموازنة لن يؤثر على تأمين تلك الرواتب اطلاقاً".

وبين الكرعاوي ان "اللجنة المالية في البرلمان، تعمل على تقليل العجز المالي في قانون الموازنة، والنقاشات مستمرة حول فقرات القانون، والعمل قائم من اجل ضغط النفقات، والعمل على المناقلة في أبواب الصرف".

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