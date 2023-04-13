صندوق النقد الدولي: النمو بالشرق الأوسط سيتباطأ إلى 3.1% في 2023

2023/04/13 | 20:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتباطأ إلى 3.1% في 2023.

وأضاف أن النمو في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة سيتباطأ إلى 3.1% في 2023 من 5.7% في 2022.

كان مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، قال في وقت سابق إن أسواق النفط سيكون لها التأثير الأكبر على اقتصادات الخليج في 2023، مشيرا إلى متانة اقتصادات دول المنطقة مقارنة بالاقتصاد العالمي.

وأشار أزعور إلى أن التنوع الاقتصادي يعد عنصرا مهما لنمو اقتصادات دول الخليج.

وكشف أن مكافحة التضخم ضرورة لاقتصادات الدول المستوردة للنفط.

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