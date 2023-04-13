التجارة: الحصول على الصمون بدل الطحين سيكون اختياريا

2023/04/13 | 20:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، قرب تطبيق تجربة تجهيز المواطنين بالصمون بدلاً عن الطحين في المناطق، منوهة بأنها ستكون اختيارية وليست إجبارية.

وذكرت الوزارة في بيان أن" الشركة العامة لتصنيع الحبوب إحدى تشكيلات وزارة التجارة، ستبدأ بالتجربة في بعض المناطق بالعاصمة بغداد لغرض تجهيزها بمادة الصمون بدلا عن استلام مادة الطحين وهي اختيارية وليست إجبارية وتحظى برأي المواطن دون غيره".

وأضافت، أن" الهدف من هذه التجربة هو الاستفادة من مادة الطحين التي يتم تجهيزها إلى المواطنين ضمن البطاقة التموينية، خاصة وأن عددا كبيرا من المواطنين في بعض المناطق لم يستلموا حصصهم من هذه المادة ويقومون ببيعها إلى وكيل المواد الغذائية الذي يقوم ببيعها هو الآخر إلى الأسواق المحلية بأسعار زهيدة جداً".

وأشارت إلى، أن" خطوة وزارة التجارة تأتي لإيصال مادة الصمون إلى المواطنين بكميات كبيرة ولمساعدتهم في مواجهة الارتفاع الحاصل في سعر الصمون لدى المخابز والأفران في الأسواق المحلية والقطاع الخاص"، مبينة، أن" هذه التجربة قد تسهم في تحقيق المصلحة الخاصة للمواطنين، بحيث لا يتم إنفاق مبالغ لغرض شراء الصمون والاستفادة من مادة الطحين التي تجهز ضمن البطاقة التموينية وهي من النوعيات الجيدة جدا وبما يحقق المصلحة العامة للمواطنين".

وتابعت، أن" وزير التجارة أاثير الغريري كلف الشركة العامة لتصنيع الحبوب، بدراسة الموضوع وتحقيق مصلحة المواطنين من خلال تجهيزهم بالصمون مقابل مادة الطحين التي يتم تجهيزها إلى وكلاء المواد الغذائية والتي لم تستلم أصلا في بعض المناطق، بسبب عدم قيام المواطنين بخبز هذه المواد في محل سكناهم وبما يسهم أيضا في انخفاض سعر الصمون بالسوق المحلية".

ولفتت إلى، أن" الهدف من التجربة التي يتم دراستها الآن وما تحققه من نتائج إيجابية تتعلق بمصلحة المواطنين ستكون عرضه للدراسة من قبل جهات في مركز الوزارة والشركة المعنية لغرض بيان الفائدة المتحققة من هذه التجربة".

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