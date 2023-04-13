بعد غضب عارم من الأحكام المخففة بحق المغتصبين.. محكمة استئناف مغربية تستمع للطفلة سناء

2023/04/13 | 20:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرّرت محكمة استئناف مغربية، الخميس، الاستماع في جلسة مغلقة لطفلة اغتصبها ثلاثة رجال وأثارت العقوبة المخفّفة التي أصدرتها بحقّهم محكمة البداية غضبا شعبيا عارما.

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