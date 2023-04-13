زيدان يبحث التعاون بين العراق وفرنسا في مجال تشريع القوانين

2023/04/13 | 21:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعاون بين البلدين في الاختصاص القضائي والقانونية.

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