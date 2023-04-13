2023/04/13 | 21:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iq-UU8slmpI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباراة حماسية.. لعبة البليارد بين الكابتن سنان فوزي والكابتن حيدر نجم | الوان) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباراة حماسية.. لعبة البليارد بين الكابتن سنان فوزي والكابتن حيدر نجم | الوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).