2023/04/13 | 21:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أصدر صندوق الإعمار والإسكان، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن قرض الـ 60 مليوناً، فيما حدد مدة السداد.

وقال مدير قسم التخطيط في الصندوق أحمد هاشم عبد، لوكالة الأنباء العراقية، إن "القرض الخاص بصندوق الإعمار والإسكان وفقا لقانون 32 لسنة 2011 يختلف عن مبادرة البنك المركزي"، مبيناً، أن" جميع المبالغ الصادرة من الصندوق تكون بدون فوائد، إلا إن هناك تحميلات إدارية بنسبة 2 بالمئة تؤخذ لمدة 15 عاماً وهو مبلغ ثابت".

وأوضح، أن "الصندوق، بموجب القانون يستهدف جميع الفئات، أي أن كل عراقي عمره 18 سنة إلى 65 سنة بإمكانه الحصول على القرض"، مشيراً إلى، أن "عدد القروض الممنوحة في الصندوق وصل إلى 200 ألف مقترض منذ عام 2005 ولغاية الآن، فيما بلغت عدد الوحدات السكنية المنفذة نحو 200 ألف وحدة".

وأضاف عبد، أن" مساحة الأرض للمتقدم على القرض يجب أن لا تقل عن 100 متر مربع ملك صرف".

ولفت إلى، أن" مبالغ القروض تمنح 50 مليوناً كحد أعلى في بغداد و 40 مليوناً في الأقضية والنواحي، ونتيجة ارتفاع أسعار بناء الدور وكلفتها قرر مجلس إدارة الصندوق رفع طلب إلى مجلس الأمناء وتم استحصال موافقة مجلس الوزراء يوم أمس على رفع سقف الإقراض في بغداد والمحافظات ومراكز الأقضية وأصبح مبلغ القرض 60 مليون دينار بصورة متساوية للجميع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق الإسكان: منحنا نحو ربع مليون قرض لبناء الوحدات السكنية لغاية الان) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق الإسكان: منحنا نحو ربع مليون قرض لبناء الوحدات السكنية لغاية الان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).