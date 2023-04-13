بإيميل من 11 كلمة.. هكذا طلق الملياردير الاعلامي مردوخ زوجته الرابعة

2023/04/13 | 21:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أنهى المليادرير والقطب الإعلامي الشهير، روبرت مردوخ، زواجه من عارضة الأزياء جيري هول برسالة "بالبريد الإلكتروني مكونة من 11 كلمة".

ووفقا لتقارير إعلامية، فقد أنهى روبرت مردوخ، البالغ من العمر 92 عاما، زواجه الرابع، من عارضة الأزياء السابقة جيري هول، البالغة من العمر 66 عاما، برسالة مفاجئة عبر البريد الإلكتروني، واستغرق الأمر 11 كلمة فقط لقطع العلاقات معها.

وجاء في رسالة البريد الإلكتروني "جيري، ببالغ الأسف، لقد قررت وضع حد لزواجنا".

وبحسب ما ورد أضاف كحاشية: "لقد مررنا بالتأكيد ببعض الأوقات الجيدة، لكن لدي الكثير لأفعله..



سيتصل محامي في نيويورك بمحاميك على الفور"، وفقا لما ذكرته صحيفة "إكسبرس" البريطانية.

وتوصل مردوخ إلى تسوية طلاق مع زوجته الرابعة جيري هول، في أغسطس الماضي بعد 6 سنوات معا.

وأشارت تسوية الطلاق بين الزوجين ببساطة إلى "خلافات لا يمكن التوفيق بينها" وقال بيان مشترك إنهما ما زالا "صديقين حميمين".

ويقال إن هول، وهي أم لأربعة أبناء، قد أخبرت أصدقاءها بأنها شعرت بالحزن وأنها "محطمة" بسبب الانفصال عن مردوخ.

وفي تقرير جديد عن العلاقات والصراعات على السلطة في عائلة مردوخ، كشفت "فانيتي فير" تفاصيل الأيام الأخيرة للزوجين، بما في ذلك حيرة جيري هول في النهاية المفاجئة لزواجها.

وبحسب ما ورد أُعطيت هول مهلة مدتها 30 يومًا للانتقال من المنزل الفاخر الذي يتقاسمه الزوجان إلى عقار مختلف في أوكسفوردشاير بمفردها.

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