2023/04/13 | 21:19 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس، الإطاحة بـ35 متهماً بالابتزاز الالكتروني في ست محافظات.
وذكر اعلام الجهاز في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن “مفارزه تمكنت وفق مذكرات قبض قضائية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بـ 35 متهماً بالابتزاز الالكتروني في 6 محافظات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر اعلام الجهاز في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن “مفارزه تمكنت وفق مذكرات قبض قضائية […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بـ 35 متهماً بالابتزاز الالكتروني في 6 محافظات المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بـ 35 متهماً بالابتزاز الالكتروني في 6 محافظات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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