2023/04/13 | 21:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس، الإطاحة بـ35 متهماً بالابتزاز الالكتروني في ست محافظات.وذكر اعلام الجهاز في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن “مفارزه تمكنت وفق مذكرات قبض قضائية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بـ 35 متهماً بالابتزاز الالكتروني في 6 محافظات المركز الخبري الوطني.

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