2023/04/13 | 21:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



الاسدي: سنشمل 600 الف اسرة في الرعاية الاجتماعية و150 الف ضمن المعين المتفرغ المركز الخبري الوطني.

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